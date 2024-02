Avellino, Lores Varela si è operato: le ultime Prima il trattamento conservativo, ora l'intervento al ginocchio destro

Come ormai chiaro da giorni, Ignacio Lores Varela si è operato. Intervento in artroscopia al ginocchio destro per il jolly offensivo dell'Avellino con la rimozione di flap meniscale al menisco laterale e con la rimozione di calcificazioni intrartricolari. L'uruguagio era fermo dalle ore successive al match vinto dai lupi a Monopoli per una meniscipatia laterale da sovraccarico. Dopo giorni d'attesa e un trattamento conservativo sviluppato con terapie lo staff medico biancoverde ha pianificato l'operazione per Varela. Nei prossimi giorni l'ex Cittadella inizierà la fase di riabilitazione, ma i tempi di recupero restano un rebus.

Il comunicato ufficiale del club biancoverde

"Ignacio Lores Varela si è sottoposto in data odierna ad un intervento in artroscopia al ginocchio destro per rimozione di flap meniscale al menisco laterale e rimozione di calcificazioni intrarticolari. Nei prossimi giorni inizierà il programma di riabilitazione".