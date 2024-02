Avellino, Pazienza: "Dobbiamo ripartire dai valori espressi nell'ultima gara" Il tecnico ha presentato la gara con il Monterosi Tuscia

"Il Monterosi ha vinto e sta facendo bene da un po'. Sta facendo cose interessanti, si è rinforzato a gennaio con giocatori che in questa categoria spostano gli equilibri di inizio stagione. Andremo con quel pizzico di serenità in più e consapevoli che occorrerà una grandissima prestazione. Dovremo affrontare il loro gioco aereo. Dovremo alzare ancora di più l'attenzione", così Michele Pazienza ha presentato Monterosi - Avellino, in programma domani (ore 18.30) al "Bonolis" di Teramo.

"Sul modulo non mi esprimo perché occorreranno le caratteristiche. - ha spiegato il tecnico dei lupi alla vigilia del match - Mi interessa questo dettaglio e mi aspetto di riprendere da quanto fatto con la Casertana. Ci saranno tante partite nei 90 minuti. In avvio ci sarà sicuramente la fase di studio e poi ci saranno gli episodi, decisivi e per i quali lotteremo affinché siano a nostro favore".

"A gennaio ci siamo mossi per migliorare e per intervenire su diversi aspetti della rosa. Siamo coperti nei ruoli. Llano potrà essere una soluzione in più. È un giocatore che, impegnandosi come sta facendo, ci darà una mano e sarà importante".