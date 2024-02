Avellino: il punto sugli infortunati verso la gara con il Monterosi Pazienza ha presentato i tempi di recupero per alcune pedine

Senza Fabio Tito, Jacopo Dall'Oglio, Ignacio Lores Varela, che resterà fermo almeno per 40 giorni, il lungodegente Simone Benedetti da stagione finita e lo squalificato Luca Palmiero (quinto giallo stagionale rimediato lunedì scorso nella gara con la Casertana): così l'Avellino si presenterà al "Bonolis" di Teramo per sfidare il Monterosi Tuscia domani (ore 18.30): "Tito e Dall'Oglio dovrebbero rientrare a metà della settimana prossima per cominciare a lavorare con il gruppo. - ha spiegato il tecnico biancoverde, Michele Pazienza, nella conferenza pre-gara - Di Varela sapete che si è sottoposto all'intervento e ci vorrà un mese e mezzo circa. Tozaj sta cominciando a stare bene, per il resto non ci sono particolarità. Cionek ha avuto delle difficoltà all'inizio della settimana, ma l'abbiamo recuperato completamente. Per il resto stanno bene, i ragazzi stanno molto bene e siamo pronti per la grandissima partita di domani".