Monterosi-Avellino: i convocati per la sfida al "Bonolis" di Teramo Vigilia di campionato per i lupi: cinque assenze nel gruppo biancoverde

Si conferma quanto anticipato da Michele Pazienza nella conferenza pre-gara. Nella trasferta al "Bonolis" di Teramo, nella gara con il Monterosi Tuscia, il tecnico di San Severo non potrà contare su Jacopo Dall'Oglio e Fabio Tito, che solo nella prossima settimana dovrebbero riprendere la preparazione sul sintetico del "Partenio-Lombardi". Inoltre, l'Avellino non avrà a disposizione Ignacio Lores Varela almeno fino a fine marzo e il lungodegente Simone Benedetti, da stagione finita. Nell'elenco degli indisponibili c'è anche lo squalificato Luca Palmiero che al "Bonolis" sconterà il turno di stop rimediato per il quinto giallo in campionato.

I convocati

Portieri: Pane, Pizzella, Ghidotti

Difensori: Ricciardi, Mulè, Cancellotti, Rigione, Cionek, Frascatore, Llano, Liotti

Centrocampisti: Armellino, De Cristofaro, Pezzella, Rocca

Attaccanti: D’Ausilio, Patierno, Russo, Sgarbi, Marconi, Gori