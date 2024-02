Monterosi-Avellino 1-1, Rocca: "Occasione sprecata, dovevamo chiudere il match" Il commento del centrocampista: "Dovremo trasformare questa rabbia in positività"

"È un'occasione che sprechiamo in una gara che avevamo interpretato bene". Così Michele Rocca ha commentato il match in cui l'Avellino ha rimediato la nuova beffa in trasferta nel finale: 1-1 con il Monterosi a Teramo. "Sapevamo delle difficoltà alla vigilia. Abbiamo dominato lungo il match, ma se non lo chiudi rischi la beffa e così è stato. - ha spiegato il centrocampista dei lupi - Serve essere cinici e dovevamo evitare falli inutili che ci hanno costretto all'uomo in meno. Dovevamo sfruttare le chance per chiudere il match. Avevamo gestito bene la gara, ma in questa categoria devi colpire quando occorre. Questo è il rischio e ora dobbiamo trasformare la rabbia in positività. Non guardiamo la classifica, i playoff sono importanti e dovremo arrivarci, nel caso, con la giusta carica. Il mio impatto? C'è stata l'occasione di venire qui, sposare questo progetto e mi sono messo subito a disposizione”.