Avellino: già tre nuove assenze certe per la gara con l'Audace Cerignola Un infortunio e due centrocampisti con un turno di stop verso la ventinovesima giornata

L'Avellino non potrà contare su Antonio De Cristofaro, Marco Armellino e Cosimo Patierno nella prossima gara di campionato, il match contro l'Audace Cerignola al "Monterisi" (domenica ore 18.30). Nel pari con il Monterosi, una nuova beffa nel finale dopo il vantaggio al 10' cancellato a 3 minuti dal termine dalla rete di Michele Vano, Michele Pazienza ha perso Patierno per infortunio. A segno in avvio per l'undicesimo gol in campionato, un'ottima prestazione per qualità e quantità, poi al 35' il primo fastidio muscolare alla coscia destra con la punta di Bitonto costretta ad alzare bandiera bianca poco dopo: l'ex Virtus Francavilla si è ritrovato fuori dal match nel momento migliore della stagione dal punto di vista individuale e ripiomba in uno stop per infortunio, già vissuto all'indomani della sconfitta rimediata a Messina, la prima nella gestione tecnica di Pazienza.

Infortunio per Patierno, Armellino e De Cristofaro squalificati per un turno

Il tecnico di San Severo non avrà a disposizione Patierno per infortunio e perderà De Cristofaro e Armellino per squalifica. Il primo è stato espulso per doppia ammonizione con il secondo giallo davvero ingenuo a 11 minuti dal termine della sfida di ieri compromettendo la gestione del finale di gara con l'Avellino avanti 1-0 e ripreso a pochi passi dal triplice fischio. Armellino ha, invece, rimediato al "Bonolis" di Teramo la quinta ammonizione in campionato e salterà la trasferta al "Monterisi". Per due centrocampisti che saranno fermati dal giudice sportivo c'è un rientrante, Luca Palmiero, che ieri ha scontato il turno di stop. Lo staff tecnico spera di recuperare Jacopo Dall'Oglio e Fabio Tito. Pazienza ha indicato per metà settimana il ritorno in gruppo nell'ultima conferenza pre-gara, ma sarà tutto più chiaro nelle prossime ore. Ignacio Lores Varela tornerà a disposizione solo a fine marzo, mentre per Simone Benedetti è stagione finita già da diverse settimane.