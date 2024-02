Avellino: ripartenza con il quarto posto condiviso e a -9 dalla vetta Senza due centrocampisti, un attaccante e con altre due pedine in dubbio verso Cerignola

Quarto posto con il Taranto a quota 49 e a -9 dalla capolista Juve Stabia, vincente sulla Turris nel derby del "Menti" deciso dal gol firmato da Andrea Adorante dopo pochi secondi. Così riparte l'Avellino dopo il pari con il Monterosi Tuscia, penultimo in classifica. Nel post-gara del "Bonolis" di Teramo Michele Rocca non ha nascosto lo sguardo ai playoff e alla miglior posizione in chiave spareggi. L'obiettivo iniziale e mai celato dalla società irpina, quello del primo posto e della promozione diretta, è sempre più lontano. Già da tempo non è più legato, di fatto, al cammino biancoverde. Ai lupi servirebbe un filotto di vittorie, mai davvero centrato fin qui, unito a un calo netto della Juve Stabia che si è rilanciata subito ieri sera dopo la sconfitta di Catania che aveva chiuso la striscia di 16 risultati utili consecutivi in campionato, ma non solo. Con la vittoria ottenuta ieri contro il Sorrento (4-0) il Benevento è secondo e per rendimento nelle ultime dieci gare è primo.

Prime due sedute a porte aperte

Ripresa nel pomeriggio per la squadra di Michele Pazienza che metterà nel mirino la trasferta di Cerignola (domenica ore 18.30). Il tecnico di San Severo, che vivrà da ex il prossimo match, non potrà contare su Marco Armellino e Antonio De Cristofaro, che saranno squalificati per un turno a causa rispettivamente del quinto giallo stagionale e dell'espulsione rimediata domenica. Torna Luca Palmiero dopo la giornata di stop, mentre in giornata si capiranno i tempi di recupero per Cosimo Patierno, uscito nel corso del primo tempo nell'ultima gara a causa di un problema muscolare alla coscia destra. L'assenza a Cerignola è, di fatto, scontata. In settimana dovrebbero riprendere la preparazione con il gruppo Jacopo Dall'Oglio e Fabio Tito.

Il programma degli allenamenti verso Cerignola

Martedì ore 15.30 (Partenio-Lombardi, porte aperte in T. Montevergine)

Mercoledì ore 10.30 (Partenio-Lombardi, porte aperte in T. Montevergine)

Giovedì ore 15.30 (Partenio-Lombardi, porte chiuse)

Venerdì ore 15.30 (Partenio-Lombardi, porte chiuse)

Sabato ore 15 (Partenio-Lombardi, porte chiuse)