Avellino-Catania: le probabili formazioni, possibili novità per i lupi Alle 18.30 il calcio d'inizio della sfida al "Partenio-Lombardi"

Con il primo posto ormai impossibile l'Avellino deve riparametrare l'obiettivo stagionale. I lupi andranno a caccia della miglior posizione in classifica per i playoff nelle ultime 9 giornate di campionato. Alle 18.30 sarà sfida contro il Catania al "Partenio-Lombardi".

Turnover con possibile cambio di modulo

Prospettiva del cambio di modulo per i lupi con il 3-5-2 con Simone Ghidotti tra i pali e la linea difensiva composta da Michele Rigione, Thiago Cionek e Paolo Frascatore. A centrocampo Manuel Ricciardi e Daniele Liotti esterni a tutta fascia con il rientro di Marco Armellino e Antonio De Cristofaro in mediana con Michele Rocca. In attacco occhio alla maglia da titolare sia per Gabriele Gori che per Michele Marconi con Lorenzo Sgarbi e Michele D'Ausilio da potenziale panchina per turnover.

Tello con Cianci e Costantino per gli etnei

Dall'altra parte ci sarà un Catania finalista in Coppa Italia di Serie C, ma quattordicesimo in campionato. Ben 6 indisponibili per Cristiano Lucarelli che dovrebbe puntare sul 3-4-1-2 con Andres Tello alle spalle di Pietro Cianci e Rocco Costantino.