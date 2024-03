Avellino: la prospettiva tra sistema tattico e turnover col Brindisi Sabato (ore 18.30) l'obiettivo di rilanciarsi ulteriormente in termini di risultato e prestazione

Prosegue la preparazione dell'Avellino verso la sfida casalinga contro il Brindisi, in programma sabato (ore 18.30). Si prefigura la conferma del 3-5-2, ma l'obiettivo rispetto alla gara chiusa senza gol a Francavilla Fontana (0-0) è quella di garantirsi più vantaggi e più continuità nelle soluzioni offensive e Michele D'Ausilio potrebbe superare sia Daniele Liotti che Fabio Tito nelle opzioni per la fascia sinistra tornando titolare in quel ruolo come già accaduto nel 5-2 sul Catania.

D'Ausilio esterno, il recupero di Patierno

In difesa Tommaso Cancellotti appare pronto al ritorno nella linea difensiva a 3 con Manuel Ricciardi esterno a tutta fascia e con Thiago Cionek destinato a partire dalla panchina. In attacco tanto passerà per la condizione fisica di Cosimo Patierno, tornato tra i convocati per la gara di domenica scorsa, ma non impiegato nei 90 minuti alla Nuovarredo Arena. Appare difficile la maglia da titolare: plausibile, invece, l'ingresso nella seconda parte della prossima sfida. Uno tra Gabriele Gori e Michele Marconi affiancherà Lorenzo Sgarbi, leader in attacco, ma che dovrà risultare opportunità e non necessità all'interno del sistema offensivo per andare oltre i limiti ravvisati nel pari a reti bianche contro la Virtus. Lo stesso Sgarbi è stato esterno a tutta fascia in alcune fasi dei match.