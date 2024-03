Avellino-Brindisi: le probabili formazioni, lupi per la continuità casalinga Alle 18.30 la sfida casalinga per i lupi contro il fanalino di coda del girone

Con il -13 dal primo posto l'obiettivo dell'Avellino è cambiato già da diverse settimane, ma ora ancora di più: c'è la miglior posizione da strappare da qui al termine della stagione regolare perché con l'attuale quarto posto in classifica i biancoverdi entrerebbero in gioco nella post-season già dal secondo turno della fase playoff del girone. Per migliorare il cammino futuro occorre l'immediato rilancio e la certezza del passo di continuità tra le mura amiche con gli irpini a caccia della terza vittoria di fila al "Partenio-Lombardi".

Modulo 3-5-2 tra novità e rientri

L'Avellino ospita il Brindisi, mai vincente nel 2024 e fanalino di coda del girone C. Modulo 3-5-2 con Michele Pazienza che punta su Simone Ghidotti tra i pali e la linea difensiva composta da Tommaso Cancellotti a destra, Michele Rigione centrale e Paolo Frascatore a sinistra. Sulle fasce spazio per Manuel Ricciardi a destra e Michele D'Ausilio potrebbe tornare a sinistra come accaduto nel match vinto dai lupi contro il Catania. In mediana Michele Rocca tornerà dal primo minuto con Antonio De Cristofaro e Marco Armellino. In attacco Cosimo Patierno appare lanciato verso il ritorno da titolare in coppia con Lorenzo Sgarbi.