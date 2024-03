Avellino col 3-5-2: davanti Patierno con Gori Scelte fatte, già annunciato l'undici che inizierà la gara col Brindisi

Scelte fatte. Quando manca ancora quasi un'ora alla sfida col Brindisi, Pazienza ha già stilato l'undici che andrà in campo. 3-5-2 come annunciato, tra i pali Ghidotti, poi la difesa a tre con Cacellotti a destra, Rigione al centro e Frascatore a sinistra. I due “quinti dovrebbero essere Ricciardi e D'Ausilio, così come l'ex Cerignola fu schierato contro il Catania. Il centrocampo sarà formato da Rocca, De Cristofaro e Armellino. In avanti spazio a Cosimo Patierno che farà coppia con Gori, inizialmente preferito a Sgarbi.

Squadra compatta, si attende una buona gara da parte di tutti. In panchina ci sono Pane, Pizzella, Tito, Palmiero, Russo, Sgarbi, Mulè, Dall'Oglio, Cionek, Marconi, Pezzella, Tozaj, Llano e Liotti.