Avellino, Patierno sugli scudi. Bene Gori e D'Ausilio Difesa poco impegnata, centrocampo vivace a tratti

La doppietta di Patierno liquida un Brindisi dignitoso, ma ormai spacciato nei giochi salvezza. Per la squadra di pazienza tre punti di platino nella corsa al secondo posto. Sugli scudi oltre al bomber di Bitonto anche un D'Ausilio che non s'è fermato mai e un Gori che in area c'è sempre.

Avellino-Brindisi 2-0

Marcatori: 5' pt, 6' st Patierno

AVELLINO (3-5-2): Ghidotti 6; Cancellotti 6,5, Rigione 6, Frascatore 6; Ricciardi 6 (27' st Russo sv), De Cristofaro 6,5, Armellino 6,5, Rocca 6,5 (40' st Palmiero sv), D'Ausilio 6,5 (18' st Liotti 6); Gori 6,5 (18' st Sgarbi 6,5), Patierno 7,5 (40' st Marconi sv). A disp.: Pane, Pizzella, Tito, Mulè, Dall'Oglio, Cionek, Pezzella, Tozaj, Llano. All.: Pazienza 6,5

BRINDISI (3-5-2): Antonino; Gorzelewski (41' pt Galazzini), Bonnin, Monti; Valente (17' st Opoola) Speranza (17' st Vantaggiato), Labriola, Bagatti, Falbo; Guida (24' st Vona), Bunino. A disp.: Auro, Saio, Fiorentino, Spingola, Merletti, Martorelli, Pagliuca, Zerbo. All.: Losacco.

ARBITRO:Pezzopane de L'Aquila (Decorato e Consonni – IV uomo Balducci).

ESPULSO: 46' st Bonnin (B) per fallo da ultimo uomo

AMMONITI: Rigione (A), Patierno (A), De Cristofaro (A)

RECUPERO: pt 2', st 5'