Avellino, Armellino: "Dobbiamo ritrovare l'unione con i tifosi" Le parole del centrocampista biancoverde dopo la vittoria sul Brindisi

"Occorreva la vittoria dopo il pareggio con la Virtus Francavilla ed è arrivata". Così si è espresso Marco Armellino al termine di Avellino-Brindisi 2-0. "È una vittoria che abbiamo cercato, voluto e che abbiamo meritato. Pensiamo a noi e a lavorare. - ha spiegato il centrocampista biancoverde - C'è una stagione da completare. Volevamo un'altra posizione, io in primis. - ha aggiunto Armellino - Ma bisogna guardare avanti anche perché indietro non si può andare. Abbiamo invertito la rotta in casa. L'avessimo fatto prima oggi si parlava di altro, ma ripeto: è inutile guardare indietro e pensiamo subito al Giugliano".

"Siamo un gruppo unito"

"Abbiamo sbloccato il match con Patierno, ci sono state altre occasioni, abbiamo trovato il raddoppio e potevamo ulteriormente allungare. - ha aggiunto Armellino - Sono contento di questa vittoria. I tifosi? La stagione non è finita, fa male vederli andare via dopo una vittoria. So che si aspettavano un'altra posizione di classifica, però a nome della squadra dico che ce la metteremo tutta per fare il massimo. Abbiamo bisogno dei tifosi, lo sanno e lo sentono. Dobbiamo ritrovare l'unione di inizio stagione. Attendono altri risultati e ci impegneremo affinché ritorni. Siamo un gruppo unito".