Avellino, Patierno: "Altre 6 finali, poi tireremo le somme" L'attaccante biancoverde: "Contento per i gol, nel caso di playoff..."

"L'avevamo preparata così aggredendoli subito per sbloccarla nei primi minuti e così è successo". Così Cosimo Patierno si è espresso al termine di Avellino-Brindisi 2-0: "Venivamo da diverse gare casalinghe in cui non riuscivamo a sbloccarci subito e qui puntano tutti a fare la partita della vita. - ha spiegato l'attaccante biancoverde, decisivo con una doppietta - Siamo stati bravi. Abbiamo tenuto il gioco non rischiando mai. Capisco l'amarezza anche dopo un pari. Sono punti persi che alla fine faranno la differenza. Ci siamo promessi di pensare a noi e di guardare di gara in gara. Ci saranno altre 6 finali e pensiamo a sabato. Alla fine tireremo le somme".

"Felice per i gol, ma conta la squadra"

"Ci crediamo. Fino a quando non sarà l'aritmetica a dirci che è finita noi dovremo dare tutto. Facciamo più punti possibili. Nel caso dei playoff affronteremo altre squadre di blasone, ma nelle gare con questo tipo di club l'Avellino non ha mai sbagliato praticamente e faremo il nostro. Facendolo ci divertiremo. I gol? Sono contento della continuità. Qualche infortunio mi ha fermato, ma sono stato bravo a reinserirmi subito. Sono contento per quello che sto facendo e per i gol decisivi".