Avellino, Pazienza: "Tocca a noi riaccendere l'entusiasmo" Il commento del tecnico biancoverde dopo la vittoria sul Brindisi

"È una vittoria meritata, non scontata, non semplice". Così Michele Pazienza ha commentato Avellino-Brindisi 2-0 nel post-gara: "Vista la classifica e tutti i valori conta il campo e siamo stati bravi e pronti. - ha spiegato il tecnico biancoverde - Abbiamo approcciato bene trovando subito il gol. Eravamo stati beccati sulla palla inattiva, facevamo pochi gol in questa soluzione e l'abbiamo trovato. Poi siamo stati bravi a cercare il secondo gol che è arrivato nella ripresa. Ci stava mancando il gol su palla inattiva. La doppia punta? Cerchiamo di analizzare ciò che occorre per cambiare la rotta nelle difficoltà. Abbiamo costretto gli avversari alle scelte. Il Brindisi non avrebbe concesso gli spazi che abbiamo sfruttato con il Catania. Abbiamo trovato gol su situazioni in cui avevamo delle lacune".

"Risultati e lavoro: la stagione non è finita"

"La stagione non è finita e lo sanno anche i tifosi. - ha aggiunto Pazienza - Mi sono già espresso e ho già motivato malcontento e rabbia. Sta a noi cambiare questo umore attraverso risultati e lavoro per riaccendere l'entusiasmo".