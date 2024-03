Avellino: testa al Giugliano, rinnovo per Ricciardi Sabato (ore 17.30) la sfida al "De Cristofaro" per gli irpini

Ripresa ieri pomeriggio, allenamento in mattinata per l'Avellino al "Partenio-Lombardi", aperto a stampa e tifosi con accesso libero in tribuna Montevergine. Da domani sarà lavoro lontano da occhi indiscreti con i biancoverdi proiettati alla sfida contro il Giugliano, in programma sabato (ore 17.30) al "De Cristofaro".

Potenza-Picerno 1-0: lupi terzi da soli

L'Avellino vive la settimana verso la trentatreesima giornata di campionato con il -4 dal secondo posto occupato dal Benevento e con il +3 sul Picerno. Ieri sera la squadra allenata da Emilio Longo è uscita sconfitta dal "Viviani" di Potenza: 1-0 nel derby con il gol di Nicolò Armini al 17' con la vittoria dei leoni sul Picerno, quarto in classifica.

L'esterno sarà biancoverde fino al 2025

La preparazione dei lupi prosegue senza particolari novità con il solo Ignacio Lores Varela lontano dal gruppo. Gestione dei carichi di lavoro e di recupero fisico per alcune pedine, ma nessuna preoccupazione dopo tante settimane di difficoltà con l'infermeria piena. Spunta, nel frattempo, un rinnovo automatico: ventiseiesima presenza per Manuel Ricciardi e prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2025 per l'esterno capitolino, protagonista nell'Avellino di Michele Pazienza.