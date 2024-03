L'arbitro di Giugliano-Avellino: due sconfitte e un pareggio per i lupi Sabato (ore 17.30) la sfida al "De Cristofaro" tra i tigrotti e i lupi

La gara Giugliano-Avellino, in programma sabato (ore 17.30) allo stadio "Alberto De Cristofaro" e valida per la trentatreesima giornata del girone C di Serie C, sarà diretta da Simone Galipò della sezione di Firenze, coadiuvato dagli assistenti Marco Cerilli della sezione di Latina e Simone Piazzini della sezione di Prato con Alfredo Iannello della sezione di Messina quarto ufficiale.

I precedenti con Galipò per le due squadre

Sono tre i precedenti con il fischietto toscano per l'Avellino: due sconfitte (Aprilia-Avellino 2-1 del 14 novembre 2018 in Serie D e Catanzaro-Avellino 4-1 del 4 marzo 2023) e un pareggio (Fidelis Andria-Avellino 1-1 del 17 ottobre 2021). Un precedente con il Giugliano per Galipò: l'1-1 con il Potenza dell'11 dicembre 2022.

Le designazioni arbitrali

Serie C - Girone C

Trentatreesima Giornata

ACR Messina - Foggia: Luongo

Audace Cerignola - Potenza: Frascaro

Benevento - Monopoli: Madonia

Brindisi - Taranto: Perri

Crotone - Casertana: Mucera

Giugliano - Avellino: Galipò

Picerno - Latina: Milone

Sorrento - Juve Stabia: Virgilio

Turris - Catania: Zanotti

Virtus Francavilla - Monterosi Tuscia: Crezzini