Giugliano-Avellino: ecco quanti sono i biglietti per i tifosi irpini La sfida è in programma sabato (ore 17.30) allo stadio "Alberto De Cristofaro"

Sono 500 i biglietti a disposizione della tifoseria ospite per la sfida Giugliano-Avellino, in programma sabato (ore 17.30) allo stadio "Alberto De Cristofaro" e valida per la trentatreesima giornata del girone C di Serie C. La prevendita inizierà alle 10 e terminerà alla vigilia del match, quindi venerdì alle 19.

Il comunicato ufficiale

"L’U.S. Avellino 1912 comunica che in vista della gara Giugliano - Avellino, che verrà disputata sabato 23 marzo 2024 alle ore 17,30, partirà domani, mercoledì 20 marzo, alle ore 10.00 la prevendita per il settore ospiti dello stadio “Alberto De Cristofaro” per un totale di 500 posti. I residenti in provincia di Avellino potranno acquistare soltanto i ticket del settore ospiti in quanto sarà vietata la vendita in tutti gli altri settori dello stadio. I ticket avranno un prezzo di € 12,50 inclusi di prevendita e saranno acquistabili online sul portale Etes o presso i punti vendita autorizzati La vendita dei biglietti terminerà alle ore 19,00 di venerdì 22 marzo 2024".