US Avellino: incontro con i ragazzi della Cooperativa Sociale Il Sorriso Pane: "Esperienza bellissima, pronti per il rush finale"

Incontro con i ragazzi e tutto lo staff della Cooperativa Sociale "Il Sorriso" per l'Unione Sportiva Avellino verso le festività pasquali. Evento promosso nella sede di via Piave dall'associazione che si dedica "alla progettazione e alla gestione di servizi sociali, socio-educativi e socio-sanitari rivolti alla singola persona e alla famiglia, al fine di consentire la cura, la riabilitazione e il possibile ritorno alla vita attiva di persone in difficoltà" e sposato dal club biancoverde, rappresentato nell'occasione da Michele Rigione, Marco Armellino, Lorenzo Sgarbi e Pasquale Pane: "Queste esperienze ci fanno solo bene e ci fanno amare ancora di più la vita. - ha affermato il portiere dei lupi a margine dell'evento - Non c'è solo calcio. Noi calciatori siamo chiusi in una bolla e spesso non ci rendiamo conto di tante cose".

Pane: "Esperienza bellissima"

"Abbiamo trovato l'immediata disponibilità da parte dell'US Avellino. - ha aggiunto il presidente della Cooperativa, Alberico Iannaccone - Quando l'abbiamo detto ai ragazzi c'è stato un boato da gol in Champions League. È stata una cosa davvero bella. Vogliamo dare serenità ai ragazzi e un posto per vivere giornate tranquille e crescere".

Il portiere: "Pronti per il rush finale"

L'Avellino è al lavoro per la sfida con il Giugliano e punta alla continuità per riaccendere l'entusiasmo verso i playoff: "Abbiamo bisogno di persone positive per arrivare a fare dei risultati importanti. - ha spiegato Pane - Mi auguro che succeda il prima possibile. Ovviamente dobbiamo essere noi a rendere possibile l'unione".