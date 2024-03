Pugliese: "Avellino? Mai dire mai, ma in passato fui scartato" Il centrocampista di Monteforte Irpino, protagonista con la Turris: "Testa ai prossimi impegni"

Samuel Pugliese è stato ospite in studio nel corso di "Focus Serie C", appuntamento del giovedì sera (ore 20.30) di OttoChannel (canale 16). Il centrocampista della Turris si è espresso così verso la sfida che vedrà i corallini ospitare il Catania: "Da quando è arrivato Menichini in casa non abbiamo perso e stiamo giocando bene. È un ottimo allenatore. Io dico che possiamo fare di più, stiamo preparando la sfida casalinga con il Catania in un match delicato per la salvezza con punti pesanti in palio e speriamo di conquistare i tre punti (Pugliese non sarà a disposizione dello staff tecnico in virtù del rosso rimediato a Monopoli, ndr). I tifosi ci sono sempre stati vicini, sia in casa che fuori. La Turris ha una grande tifoseria. A Monopoli forse è emersa la paura di perdere".

"Ci spero per il futuro, ma penso alla Turris"

"Anni fa l'Avellino non mi volle perché mi considerò piccolo. Pensarono che fossi troppo magro e che quindi non fossi un giocatore su cui puntare. - ha aggiunto Pugliese, nativo di Monteforte Irpino - Nuova chance in futuro? Mai dire mai, ci spero, ma penso soprattutto a oggi. Confermo che anni fa l'Avellino non mi ha voluto".