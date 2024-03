Giugliano-Avellino: ecco l'itinerario per la tifoseria biancoverde È la vigilia del match al "De Cristofaro", valido per la trentatreesima giornata di Serie C

L'Unione Sportiva Avellino ha rimarcato tramita nota ufficiale il percorso che la tifoseria biancoverde dovrà seguire nella trasferta di Giugliano in Campania per la gara in programma domani (ore 17.30) al "De Cristofaro" tra i tigrotti e i lupi, valido per il trentatreesimo turno del campionato di Serie C (girone C).

Il comunicato ufficiale del club

"In vista della gara Giugliano - Avellino, prevista per sabato 23 marzo 2024 alle ore 17:30 presso lo stadio "Alberto De Cristofaro" di Giugliano in Campania, la questura partenopea ha individuato come punto di captazione per la tifoseria ospite l’uscita della S.S. 162 denominata Giugliano/Parete/Cascelle. Tale punto dovrà essere raggiunto per le ore 15:30. Si raccomanda la tifoseria biancoverde di non arrivare allo stadio "Alberto De Cristofaro" attraverso percorsi alternativi a quello indicato".