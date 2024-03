Giugliano-Avellino: le probabili formazioni, lupi per la continuità Alle 17.30 la sfida al "De Cristofaro" per la trentatreesima giornata di campionato

Alle 17.30 sarà calcio d'inizio per la sfida Giugliano-Avellino, valida per la trentatreesima giornata del girone C di Serie C. Al "De Cristofaro" i lupi andranno a caccia della seconda vittoria di fila, mai centrata nel 2024, nel match contro i tigrotti, in zona playoff con il +4 sulla decima posizione.

Lupi con Liotti e Sgarbi dal primo minuto

Michele Pazienza ripartirà dal 3-5-2 con due novità rispetto alla gara col Brindisi. Con Simone Ghidotti tra i pali la linea difensiva sarà composta da Tommaso Cancellotti, Michele Rigione e Paolo Frascatore. Sulle corsie a sinistra Daniele Liotti è in vantaggio su Michele D'Ausilio, titolare sabato scorso e recuperato lungo la settimana di allenamenti, e Fabio Tito mentre sulla destra ci sarà Manuel Ricciardi. In mediana ci sarà la conferma di Michele Rocca, Marco Armellino e Antonio De Cristofaro. In attacco Lorenzo Sgarbi farà coppia con Cosimo Patierno.

Tigrotti con il 4-3-3

Il Giugliano punterà sul classico 4-3-3 con Flavio Ciuferri e Ibou Balde esterni offensivi con Francesco Salvemini punta centrale. Diverse soluzioni in attacco per Valerio Bertotto e per i tigrotti, vincenti al "Partenio-Lombardi" nel match d'andata.