Giugliano-Avellino 3-2: tabellino e voti dei lupi Match ricco di episodi al "De Cristofaro", lupi superati dai tigrotti

L'Avellino esce sconfitto dal "De Cristofaro" di Giugliano: finale di 3-2 per i tigrotti in un match ricco di episodi con Patierno sempre più decisivo e con Sgarbi che rimedia il rosso diretto dopo il primo rigore, quello dell'1-1, trasformato da Salvemini. I lupi pagano anche l'errore di Rigione, autore secondo l'arbitro Galipò per il fallo sul primo tentativo dagli undici metri e che tocca la sfera con la mano in area determinando il penalty del sorpasso siglato ancora da Salvemini.

Il tabellino

Serie C - Girone C

Trentatreesima Giornata

Giugliano - Avellino 3-2

Marcatori: 20' pt Patierno (A), 45' pt rig., 20' st rig. Salvemini (G), 14' st Liotti (G), 16' st Cargnelutti (G)

Giugliano (4-3-3): Russo; Valdesi, Cargnelutti, Caldore, Oyewale (1' st Yabre); Giorgione (28' st Romano), Maselli (43' Oviszach), De Rosa; Ciuferri (36' st Gladestony), Salvemini (43' De Sena), Balde. All. Bertotto. A disp. Baldi, Coprean, Scognamiglio, Diop, Perdonò, Berardocco, Boccia, Barba, Di Dio

Avellino (3-5-2): Ghidotti 6; Cancellotti 5,5, Rigione 4 (32' st Cionek sv), Frascatore 5,5; Ricciardi 5 (1' st Russo 6), De Cristofaro 5,5, Armellino 6, Rocca 6 (24' st Llano 5,5), Liotti 6,5 (28' st Tito 5,5); Patierno 7 (28' st Gori 5), Sgarbi 4,5. All. Pazienza 5,5. A disp. Pane, Pizzella, Mulè, Pezzella, Dall'Oglio, Palmiero, D'Ausilio, Marconi, Tozaj

Arbitro: Galipò

Ammoniti: Rocca (A), Cancellotti (A), Patierno (A), Maselli (G), Rigione (A), Salvemini (G)

Espulso: al 45' pt Sgarbi (A), al 17' st Balde (G)