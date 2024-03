Avellino senza Sgarbi e Rocca col Picerno: la prospettiva per la formazione Sabato (ore 20.45) la gara al "Partenio-Lombardi" preziosa per il terzo posto

Michele Pazienza non potrà contare su Lorenzo Sgarbi e Michele Rocca nel match con il Picerno. I due calciatori saranno squalificati dal giudice sportivo rispettivamente per il rosso diretto rimediato dall'attaccante e per il quinto giallo in campionato comminato al centrocampista. Si prospettano addirittura due giornate di stop per Sgarbi, espulso per proteste tra la trasformazione del primo rigore firmato da Francesco Salvemini e la ripresa del gioco a pochi secondi dall'intervallo.

Patierno e Gori: soluzione vista col Brindisi

Per la gara di sabato sera, in cui l'Avellino sarà chiamato a difendere il terzo posto nello scontro diretto con i lucani, quarti a -3 dai lupi, Pazienza potrebbe riproporre la soluzione delle due punte. Nella sfida con il Brindisi il tecnico di San Severo schierò Cosimo Patierno con Gabriele Gori dal primo minuto. Occhio, però, anche a Raffaele Russo, schierato in avvio di ripresa al posto di Manuel Ricciardi con l'Avellino in 10 a Giugliano. A centrocampo c'è da coprire l'assenza di Rocca nel ruolo di mezzala.

Con la conferma del 3-5-2

Luca Palmiero, reduce dall'influenza e non impiegato da Pazienza al "De Cristofaro", può essere la soluzione da playmaker con Marco Armellino da mezzala al pari di Antonio De Cristofaro. Michele D'Ausilio potrebbe tornare esterno sinistro a tutta fascia, ma tanto passerà per il recupero fisico. L'ex Cerignola è stato convocato per l'ultima gara, ma praticamente per onor di firma dopo la settimana di allenamenti condizionata da un problema al ginocchio. In difesa sarà valutata la condizione di Michele Rigione, reduce da una prova opaca e sostituito per infortunio al "De Cristofaro".

Lores Varela: caccia allo sprint

Può essere la settimana dell'ulteriore sprint per Ignacio Lores Varela, reduce dall'infortunio e dall'operazione al ginocchio. L'uruguagio punta al recupero fisico, ha ripreso a correre con decisione, ma difficilmente sarà già a disposizione di Pazienza per il prossimo match.