Avellino: Varela in campo, testa alla sfida con il Picerno Fase di recupero per diverse pedine verso la gara contro i lucani, in programma sabato

Riecco Ignacio Lores Varela sul sintetico del "Partenio-Lombardi". Il jolly offensivo dell'Avellino, reduce dalla fase di recupero dall'operazione in artroscopia al ginocchio destro, sta finalizzando il percorso che lo porterà al rientro in gruppo. È presumibile l'assenza anche per la sfida con il Picerno, in programma sabato sera (ore 20.45) al "Partenio-Lombardi", con la prospettiva di ritrovare l'uruguagio in gruppo dopo Pasqua. Ieri la ripresa dopo il ko di Giugliano con Michele Rigione, uscito per infortunio nel match del "De Cristofaro" e costretto a esami strumentali. Anche Daniele Liotti ha saltato il primo allenamento settimanale. Gestione dei carichi di lavoro per Marco Armellino, Tommaso Cancellotti, Michele D'Ausilio, Antonio De Cristofaro, Paolo Frascatore e Cosimo Patierno, ma da semplice recupero verso la sfida con i lucani.