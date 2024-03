L'arbitro di Avellino-Picerno: le designazioni per il girone C Sabato (ore 20.45) la sfida al "Partenio-Lombardi" tra irpini e lucani

La gara Avellino-Picerno, in programma sabato (ore 20.45) al "Partenio-Lombardi" e valida per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie C (girone C), sarà diretta da Gabriele Scatena della sezione di Avezzano, coadiuvato dagli assistenti Simone Biffi della sezione di Treviglio ed Egidio Marchetti della sezione di Trento con Giuseppe Maria Manzo della sezione di Torre Annunziata quarto ufficiale.

Due vittorie e un pareggio con Scatena per i lupi

Sono tre i precedenti con Scatena per l'Avellino: due vittorie (Ladispoli-Avellino 1-4 del 16 settembre 2018 in Serie D e Avellino-Aprilia 2-0 del 27 marzo 2019 in Serie D) e un pareggio (Latina-Avellino 0-0 del 22 febbraio 2022 in Serie C). Un solo precedente, invece, per i lucani: Picerno-Sarnese 0-1 del 10 dicembre 2017 in Serie D.

Le designazioni arbitrali

Serie C - Girone C

Trentaquattresima Giornata

Audace Cerignola - Turris: Costanza

Avellino - Picerno: Scatena

Brindisi - Virtus Francavilla: Virgilio

Casertana - Taranto: Giaccaglia

Catania - Giugliano: Milone

Juve Stabia - ACR Messina: Caldera

Latina - Foggia: Mazzoni

Monopoli - Sorrento: Delrio

Monterosi Tuscia - Benevento: De Angeli

Potenza - Crotone: Drigo