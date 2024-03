Avellino, Gori: "Volevamo altro, ma decisi per l'obiettivo finale" L'attaccante biancoverde: "L'obiettivo mio, di tutti, è vivere la Serie B"

"In questo momento dobbiamo essere soprattutto coesi e positivi". Così Gabriele Gori si è espresso a margine dell'evento dell'US Avellino verso le festività pasquali. "C'è un buon posizionamento in classifica, non è quello che chiaramente volevamo e a cui puntavamo in estate, ma dobbiamo prendere il massimo per lavorare in questo rush finale e non possiamo farci scappare questa occasione. - ha spiegato l'attaccante biancoverde - Sta al mister decidere la formazione e io dalla mia parte spero di essere sempre titolare. Lascio il segno e voglio lasciare sempre il segno. Vedremo cosa accadrà sabato".

"Far capire che Avellino sarà la piazza del futuro"

"Sono praticamente tutti scontri diretti, tutte finali e dobbiamo prepararci al massimo come stiamo facendo in questa settimana. - ha aggiunto Gori - I playoff? Li ho vissuti non in C, ma in B per puntare alla A con la Reggina. Abbiamo perso per un gol al 90' e mi sarà utile per il futuro. I tifosi? Nel rush finale ci devono stare vicini, ma nei fatti è quello che hanno sempre fatto sin dall'avvio di stagione. Siamo una cosa sola e dobbiamo far sentire che Avellino sarà la piazza del futuro. Il momento? Abbiamo un sacco di dialogo nel gruppo e riflettiamo sui punti deboli sempre. Col Picerno sarà come una finale. L'obiettivo mio, ma di tutti è vivere la B nel prossimo futuro".