Avellino: le ultime su Rigione e Liotti, sabato la sfida col Picerno A porte chiuse da oggi a venerdì, vigilia del match con i lucani al "Partenio-Lombardi"

Michele Rigione e Daniele Liotti sono rientrati in gruppo dopo aver aperto la settimana in gestione e con esami strumentali per il difensore dell'Avellino che hanno escluso lesioni muscolari. L'uscita anzitempo per infortunio nel corso di Giugliano-Avellino è in archivio. Rigione, reduce da una prestazione opaca e dal tocco irregolare in area che ha determinato il rigore del sorpasso per i tigrotti, sarà comunque valutato lungo la settimana che porta alla sfida con il Picerno, in programma sabato sera al "Partenio-Lombardi" e che vale, di fatto, il terzo posto, come sottolineato da Antonio De Cristofaro a margine dell'evento con i tifosi per le festività pasquali.

Gori pronto a far coppia con Patierno in attacco

Anche per Liotti, a segno per il momentaneo 2-1 biancoverde a Giugliano, tutto in discesa: l'ex Reggina è tornato a disposizione dello staff tecnico. Gabriele Gori appare pronto a far coppia con Cosimo Patierno e a colmare l'assenza di Lorenzo Sgarbi per squalifica. Anche il fiorentino ha preso parte all'iniziativa biancoverde con i supporter.