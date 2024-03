Avellino-Picerno: la prospettiva tra difesa e mediana per i lupi Sabato (ore 20.45) la gara contro i lucani al "Partenio-Lombardi" per il trentaquattresimo turno

Gli esami strumentali hanno escluso lesioni muscolari e Michele Rigione ha ripreso la preparazione gestendo il fastidio accusato nel match con il Giugliano, ma per l'Avellino si apre una nuova soluzione per la difesa. Sabato (ore 20.45) contro il Picerno sarà, di fatto, scontro diretto per il terzo posto a cinque giornate dal termine e si ripartirà dal +3 biancoverde con le due squadre reduci da un ko che per il team allenato da Michele Pazienza ha chiuso una striscia di 7 risultati utili consecutivi, proprio come all'andata.

L'ipotesi di Armellino centrale difensivo

Già vista più volte con buonissimi risultati nella prima parte del campionato, l'opzione Marco Armellino da centrale difensivo può tornare utile nella gestione della rosa e dell'undici iniziale: novità, quindi, sia per la linea difensiva che per il centrocampo. Con Armellino nel pacchetto arretrato ci sarebbe spazio per Luca Palmiero in mediana con Antonio De Cristofaro e uno tra Manuel Llano, dal buon finale di gara a Giugliano, e Jacopo Dall'Oglio. In attacco appare tutto pronto per il tandem Gabriele Gori - Cosimo Patierno come accaduto con il Brindisi tra le mura amiche.