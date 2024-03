Avellino: si accelera verso la gara con il Picerno, le ultime Sabato (ore 20.45) la gara al "Partenio-Lombardi" tra gli irpini e i lucani

Trentaquattresimo turno ormai alle porte, l'Avellino ospiterà il Picerno al "Partenio-Lombardi" e il dubbio legato alla condizione fisica di Michele Rigione apre a nuovi scenari tra modulo e reparti tra i biancoverdi. Gli esami strumentali hanno escluso lesioni muscolari, ma il fastidio accusato contro il Giugliano e che ha determinato l'uscita anzitempo dal terreno di gioco dopo una prova opaca da parte dell'ex Cosenza, può determinare un jolly per la linea difensiva.

Riequilibrio tra assenze e opportunità

Con una soluzione già presentata con buonissimi risultati nella prima parte della stagione, Marco Armellino potrebbe tornare centrale difensivo di impostazione del ritmo e del gioco dal basso con Tommaso Cancellotti e Paolo Frascatore da terzi. A centrocampo, dove non ci sarà lo squalificato Michele Rocca, si libererebbe un posto con Luca Palmiero da regista, Antonio De Cristofaro da mezzala e l'altro spot in gioco tra Manuel Llano, che ha impattato con decisione nel finale di gara con il Giugliano, e Jacopo Dall'Oglio. In attacco la coppia sarà composta da Gabriele Gori e Cosimo Patierno come nel match casalingo vinto con il Brindisi per superare l'assenza di Lorenzo Sgarbi. Sulle fasce ci saranno Manuel Ricciardi a destra, mentre per la corsia mancina è sfida tra Michele D'Ausilio, Fabio Tito e Daniele Liotti: l'ex Reggina può essere anche impiegato da mezzala.