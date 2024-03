Avellino: l'infortunio di Rigione apre a novità dal primo minuto Un volto nuovo per reparto nello scontro diretto per il terzo posto in classifica

Si avvicina la sfida con il Picerno, scontro diretto per il terzo posto e per il cambio minimo di prospettiva con la posizione ceh sarebbe, di fatto, garantita in caso di vittoria a quattro giornate dal termine nella serie di scontri diretti prima dei playoff nel rush finale della stagione regolare e per l'Avellino è stata una settimana di analisi della miglior soluzione con un undici che uscirà modificato a causa dell'infortunio di Michele Rigione e del turno di squalifica che sarà scontato sabato sera da Michele Rocca e Lorenzo Sgarbi.

Rotazioni tra difesa e mediana

Si va verso una novità per reparto tra i biancoverdi tendendo d'occhio la soluzione di Marco Armellino centrale difensivo che potrebbe generare un effetto domino tra difesa e centrocampo. Se in attacco l'assenza di Sgarbi dovrebbe essere colmata dal tandem di prime punte, Gabriele Gori e Cosimo Patierno, le rotazioni portano al ritorno di almeno due pedine a centrocampo. In difesa da terzi ci saranno Tommaso Cancellotti e Paolo Frascatore e Armellino può essere il perno di impostazione. In questo caso Luca Palmiero diventerebbe il regista con Antonio De Cristofaro da mezzala e tanto passa per la scelta sul lato mancino del campo.

La scelta sulla parte sinistra

Dall'arrivo a gennaio Michele D'Ausilio è stato schierato prima da esterno offensivo nel 4-3-3, poi a tutta fascia sulla sinistra nel 3-5-2 con il Catania e il Brindisi tra le mura amiche, ma senza dimenticare l'impiego da mezzala. Se a destra è sicura la presenza di Manuel Ricciardi, dall'altra parte del campo per i ruoli di mezzala ed esterno è sfida aperta tra D'Ausilio, Daniele Liotti, Fabio Tito e Jacopo Dall'Oglio.