Avellino-Picerno: le probabili formazioni, scontro diretto al "Partenio" Alle 20.45 la sfida tra gli irpini e i lucani, preziosa in chiave terzo posto

Il trentaquattresimo turno di campionato è iniziato giovedì sera con la vittoria del Giugliano a Catania (2-3) e proseguirà dalle 14 con le altre 9 sfide. L'epilogo è in programma alle 20.45, orario del calcio d'inizio di Avellino-Picerno, scontro diretto per il terzo posto del girone C a cinque giornate dal termine della regular season con gli irpini a +3 sui lucani.

Modulo 3-5-2 con Gori e Patierno in attacco

Dalle indicazioni emerse in conferenza stampa, appare escluso il ritorno di Marco Armellino nella linea difensiva. Tornerà Thiago Cionek titolare al centro con Tommaso Cancellotti a destra, Paolo Frascatore a sinistra e Simone Ghidotti tra i pali. A centrocampo, con Manuel Ricciardi e Daniele Liotti esterni, c'è Luca Palmiero pronto al rientro con Armellino e Antonio De Cristofaro. In attacco Gabriele Gori farà coppia con Cosimo Patierno, sempre che il 3-5-2 sia il modulo per la formazione titolare. In caso di 4-3-3 occhio a diverse novità, ma presumibili a gara in corso.