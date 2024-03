Verso Avellino-Picerno, Longo: "Un presente e un futuro da conquistare" Il tecnico dei lucani: "Jacopo è fondamentale, ma anche Santarcangelo ha segnato tanto"

Alle 20.45 sarà sfida al "Partenio-Lombardi" tra l'Avellino e il Picerno per uno scontro diretto in chiave terzo posto nel girone C di Serie C a cinque giornate dal termine della stagione regolare. Ecco la presentazione da parte di Emilio Longo: "Dovremo andare oltre i nostri limiti e c'è bisogno di avere più volti e capacità. Alla prestazione andrà unito agonismo e cinismo per una gara da protagonisti. Dovremo andare oltre e la gara ci dà questa possibilità. - ha spiegato il tecnico dei lucani - Siamo legati a Murano? Jacopo è fondamentale nella rosa, ha numeri impressionanti, ma anche Santarcangelo ha realizzato tanto. Non solo Jacopo, ma tutti stanno concretizzando meno nell'ultima fase. Propongo però un dato: nell'ultima partita le aspettative di gol sono state di 2.66, mentre per la squadra avversaria, il Latina, era di 0.79 e la gara è finita 2-0 per loro: il calcio è anche questo. La squadra deve produrre e deve realizzare. C'è un presente e soprattutto un futuro da conquistare. Siamo competitivi e faremo ancora tanto da qui alla fine".