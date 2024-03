Avellino travolgente: 6-1 al Picerno con la tripletta di Patierno Diciassette gol in campionato per l'attaccante pugliese. A segno anche Gori, Frascatore e Dall'Oglio

Avellino dominante al "Partenio-Lombardi": finale di 6-1 nel match contro il Picerno, travolto dalla tripletta di Patierno e le reti di Gori, Frascatore e Dall'Oglio nella gara valida per la trentaquattresima giornata del girone C di Serie C. Lucani in inferiorità numerica nel finale del primo tempo: secondo giallo per Allegretto e rigore per l'Avellino, trasformato da Patierno, autore di 17 gol in campionato. Ora l'attaccante di Bitonto guida la classifica marcatori del girone con Murano.

Primo tempo

Pazienza punta su Cionek in difesa e D'Ausilio nel ruolo di mezzala. Pochi secondi di gioco e l’Avellino va a bersaglio, ma c’è fallo su Merelli con intervento dello staff medico per l’estremo difensore dei lucani. Fase di studio con Avellino in controllo nella doppia soluzione e che ci prova con De Cristofaro al 24’. I lupi si propongono con Ricciardi: giocata per liberarsi in area e conclusione controllata da Merelli. Al 38’ ammonizione per Allegretto, poco dopo giallo anche per Gori. Al 43’ altra soluzione biancoverde in area e Allegretto commette fallo su Patierno, innescato da Gori con il tacco: secondo giallo e Picerno in 10. Calcio di rigore per l’Avellino: Patierno va a segno, lupi in vantaggio al 44’ (1-0 all'intervallo).

Secondo tempo

Al 50’ Armellino si ritrova libero in area con il cross di Cancellotti sul secondo palo, ma il colpo di testa del centrocampista finisce sul palo. Due minuti dopo Gori subisce fallo da Gallo ed ecco il secondo penalty per gli irpini: ancora Patierno dal dischetto e l’attaccante pugliese firma il sedicesimo gol in campionato. Al 56’ Patierno lancia Gori che scarica un mancino forte e preciso alle spalle di Merelli per il 3-0 Avellino. Al 17’ della ripresa Patierno va a segno per la tripletta personale e il poker di squadra: assist di D’Ausilio per l’ex Virtus Francavilla (diciassettesimo gol in campionato e Murano raggiunto). Il Picerno trova il gol con il tap-in di Biasiol dopo la respinta di Gori sulla conclusione di potenza da palla inattiva (4-1). Lupi in controllo totale: al 78’ Frascatore va di testa per firmare il 5-1. Show biancoverde: al minuto 86 Russo controlla e spara verso lo specchio, Merelli respinge, Dall’Oglio va a bersaglio per il 6-1.