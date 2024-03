Avellino-Picerno 6-1: tabellino e voti dei lupi, Patierno su tutti Tripletta e prestazione super: ora l'attaccante guida la classifica marcatori con Murano

Patierno firma la tripletta nel 6-1 sul Picerno e l'Avellino si rilancia con il suo bomber, autore di 17 gol in 24 presenze nel girone C di Serie C. Prestazione di qualità per tutti i biancoverdi e Pazienza vince la sfida a distanza con Longo per le scelte pre-gara e la gestione di ritmo e gioco della squadra irpina.

Il tabellino

Serie C - Girone C

Avellino - Picerno 6-1

Marcatori: 44’ pt rig., 9’ st, 18’ st Patierno (A), 11’ st Gori (A), 21’ st Biasiol (P), 33’ st Frascatore (A), 41’ st Dall’Oglio (A)

Avellino (3-5-2): Ghidotti 6; Cancellotti 7, Cionek 7, Frascatore 7,5; Ricciardi 6,5, De Cristofaro 6,5 (13’ st Palmiero 6), Armellino 7, D’Ausilio 7 (22’ st Dall’Oglio 7), Liotti 7 (38’ st Tito sv); Gori 7,5 (38’ st Marconi sv), Patierno 8,5 (22’ st Russo 7). All. Pazienza 7,5. A disp. Pane, Pizzella, Russo, Mulè, Rigione, Pezzella, Tozaj, Llano

Picerno (4-2-3-1): Merelli; Albertini, Allegretto, Gilli, Guerra (16’ st Pagliai); Gallo, Ciko; E. Esposito (16’ st Biasiol), Santarcangelo, Petito (16’ st Pitarresi); Murano (34’ st D’Agostino). All. Longo. A disp. A. Esposito, Summa, Maiorino

Arbitro: Scatena

Ammoniti: De Cristofaro (A), Gori (A), Albertini (P)

Espulso: al 43’ pt Allegretto (P)

Recupero: 3’ pt, 3’ st