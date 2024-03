Avellino-Picerno 6-1, Longo: "Il punto più basso della mia gestione" Il commento del tecnico dei lucani dopo il 6-1 dell'Avellino sui rossoblu

"Probabilmente abbiamo pagato le vertigini". Così Emilio Longo si è espresso sul ko del suo Picerno contro l'Avellino (6-1): "Nel primo tempo c'è stato equilibrio assoluto con le squadre che avevano timore dell'avversario. - ha spiegato il tecnico dei lucani - Quanto accaduto, invece, nella ripresa non è giustificabile. Non c'è stata umiltà e sembrava che non vedessimo l'ora di chiudere la gara e rientrare a casa. Il punto più basso della mia gestione: va sottolineato e dobbiamo invertire subito il trend. Nel percorso fin qui c'è stato equilibrio e per quanto fatto oggi non ci sono giustificazioni. La battuta d'arresto va vissuta. Il percorso costruito ha forse portato a presunzione e non senso di consapevolezza. Resta il punto più basso della mia gestione. Dobbiamo tornare a lavorare capendo cosa è mancato".