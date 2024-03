Avellino-Picerno 6-1, Patierno: "Serata che non dimenticherò mai" "Gori e il rigore? Sono io il rigorista, ma ci siamo abbracciati: conta il gruppo"

"Una serata che non dimenticherò mai ed era quello che volevamo". Così Cosimo Patierno si è espresso dopo il 6-1 del suo Avellino contro il Picerno. "A livello personale ho raggiunto Jacopo (Murano, ndr). Ci godiamo questi due giorni, ma poi subito testa alla prossima sfida. Il futuro? Non meritavamo di perdere a Giugliano. Siamo vivi e ci crediamo. Volevamo chiuderla quanto prima. Siamo stati bravi nella ripresa. Ci stiamo preparando al mini-torneo dei playoff. Il secondo rigore? Voleva batterlo, però sinceramente mi prendo la responsabilità perché sulla carta sono io il rigorista. Poi mi sono messo a disposizione anche per lui. Sul foglio era scritto il mio nome, ma non voglio fare polemiche. Ci siamo chiariti subito, ci siamo abbracciati. Contano i punti e le vittorie. Puntiamo alla continuità. Vista con il risultato di stasera sembrava facile battere il Picerno, ma non è così. Siamo stati bravi. Il rapporto con la curva? Quando segni vuoi subito esultare con loro. Oggi ho notato qualche dettaglio diverso e guardiamo avanti perché i tifosi sono troppo importanti. C’è stato qualche applauso in più e sono sicuro che saranno dalla nostra parte”.