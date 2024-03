Avellino-Picerno 6-1, Pazienza: "Una delle migliori prestazioni" Il tecnico: "Al lavoro per trovare sempre nuove soluzioni"

"Una delle migliori prestazioni per come la squadra ha iniziato la gara, l’ha vissuta, per come il gruppo è ripartito nella ripresa". Così Michele Pazienza si è espresso dopo il 6-1 del suo Avellino sul Picerno: "Sono contento per Dall’Oglio: è un giocatore che stiamo provando a rimettere completamente nella miglior condizione. Patierno e Gori, oltre ai gol, hanno trovato l’intesa giusta e tutto ciò garantisce tanto. I compagni di squadra hanno determinato tanto per favorirli. C’è stato l’approccio giusto in una gara complicata. Ora possiamo lavorare al meglio verso la sfida con la Turris.

Gori, Patierno e Sgarbi insieme? Non ci penso perché guardo a quanto fatto. Sul futuro è chiaro che siamo al lavoro per altre caratteristiche. In alcune gare è mancata quella continuità utile per centrare un percorso diverso. Tutto bene, ma abbiamo preso un gol: forse Ghidotti ha visto la palla all’ultimo, ma non mi sento di dare un giudizio e occorre rivedere le immagini. Oggi la squadra aveva la rabbia del ko con il Giugliano e l’energia espressa è chiara. La squadra sta crescendo. Dobbiamo lavorare per fare un gol in più dell’avversario, ma chiaramente ragioniamo per vincere. Auguri di buona Pasqua a tutti, soprattutto ai tifosi: è stato bellissimo vivere il finale di gara con loro":