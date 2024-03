Avellino: terzo posto rafforzato, ora la continuità verso i playoff Mai due vittorie di fila nel 2024: primo passo da compiere per la post-season

Il 6-1 dice tutto: Avellino scaltro nel primo tempo, in vantaggio con il rigore trasformato da Cosimo Patierno e in 11 contro 10 dal finale della prima frazione per il rosso rimediato da Andrea Allegretto, da secondo giallo dopo il fallo commesso sulla punta biancoverde. Irpini poi debordanti nella ripresa con la superiorità numerica sfruttata al massimo garantendosi anche nuove risorse dalla panchina come nel caso di Jacopo Dall'Oglio, a segno per l'ultimo gol di un sabato sera da incorniciare. Lo scontro diretto per il terzo posto vola via con un dominio biancoverde contro la formazione che più aveva messo in difficoltà l'Avellino nel girone d'andata.

D'Ausilio, Liotti e tanto altro in una serata da incorniciare

Arrivano buoni segnali per Michele Pazienza: il tecnico di San Severo ha vinto nettamente la gara a distanza con Emilio Longo. La scelta di puntare su Michele D'Ausilio da mezzala nel 3-5-2 ha offerto tanto tra le soluzioni da vantaggio che l'Avellino si è saputo creare contro i lucani. Dopo il ko di Giugliano con episodi negativi e un blackout emotivo nei momenti clou occorreva la pronta risposta e quanto chiedeva l'ambiente è arrivato con forza. La linea difensiva si è ben disimpegnata lungo i primi 45 minuti, vissuti in equilibrio con il buonissimo rientro di Thiago Cionek da centrale. Sulla corsia mancina Daniele Liotti appare sempre più coinvolto e in forma. In attacco la coppia composta da Gabriele Gori con Patierno convince per qualità e quantità e paradossalmente l'uomo che più ha determinato in stagione, Lorenzo Sgarbi, non è mancato all'Avellino da 6-1 sul Picerno: a riprova della profondità della rosa e delle opportunità.

Patierno: 17 gol in 24 presenze e ruolo centrale

Non è un caso che nel post-gara Pazienza abbia sottolineato la ricerca di continue variazioni per una continuità di risultati che occorre verso i playoff. Mai l'Avellino ha ottenuto due vittorie di fila nel 2024 e domenica prossima (ore 20.45) i lupi saranno ospiti della Turris con i corallini, reduci dal pari in trasferta con l'Audace Cerignola (0-0) e a caccia della salvezza senza passare per i playout. Al "Liguori" per un passo che può dire tanto nello sviluppo stagionale. Patierno ripartirà dalla tripletta: 17 gol dopo 34 gare di campionato, ma soprattutto con 24 presenze e due infortuni superati in stagione. I numeri della punta di Bitonto dimostrano il ruolo centrale nel progetto, costruito con personalità mettendo da parte i mugugni avvertiti per qualche errore di troppo nella prima parte della stagione. L'Avellino si affida all'ex Virtus Francavilla per il gran finale.