Le foto di Avellino-Picerno: la dedica di Dall'Oglio, la tripletta di Patierno Le fotogallery del match giocato ieri al "Partenio-Lombardi", del 6-1 biancoverde

Pasqua di relax e gioia per l'Avellino dopo il 6-1 biancoverde sul Picerno per il terzo posto rafforzato e con il -2 dal secondo occupato dal Benevento. I lupi riprenderanno la preparazione nella giornata di martedì. Avellino a riposo con il rilancio garantito dal successo nello scontro diretto con la tripletta di Cosimo Patierno, da quota 17 gol in campionato che vale la vetta della classifica marcatori del girone C in compagnia di Jacopo Murano, e con la dedica di Jacopo Dall'Oglio. Il centrocampista è andato a bersaglio per la sesta rete dei lupi e ha lanciato un messaggio per la mamma anche sui social. "Questo gol è per te mamma, non mollare mai": il pensiero rivolto alla madre da parte di Dall'Oglio nell'esultanza.

