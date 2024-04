Ecco come ripartirà l'Avellino verso la sfida con la Turris Domenica (ore 20.45) la gara contro i corallini al "Liguori"

Con il ritorno di Lorenzo Sgarbi e Michele Rocca dopo il turno di squalifica scontato nel match con il Picerno: Michele Pazienza ritrova l'attaccante e il centrocampista verso la sfida con la Turris, in programma domenica (ore 20.45) al "Liguori" per un Avellino reduce dal 6-1 sul Picerno e che spera di recuperare quanto prima anche Ignacio Lores Varela. Il jolly offensivo uruguagio sta accelerando nel percorso dopo l'operazione in artroscopia al ginocchio destro e nella scorsa settimana ha effettuato corsa a bordocampo: segnale di uno sprint per l'ex Cittadella che sarà un'ulteriore soluzione tra le scelte a disposizione di Pazienza tra gli ultimi turni della stagione regolare e il cammino playoff.

Sempre in 5 nell'elenco dei calciatori in diffida

I gialli rimediati da Antonio De Cristofaro e Gabriele Gori non alterano il discorso relativo all'elenco dei calciatori in diffida per l'Avellino che vede la presenza di Cosimo Patierno, Michele Rigione, Manuel Ricciardi, Fabio Tito e Paolo Frascatore. Nel frattempo appare plausibile la conferma dell'undici iniziale che tanto bene ha fatto contro il Picerno al netto della gestione dei carichi di lavoro e di quanto emergerà lungo la settimana di allenamenti con la prima seduta in programma nella giornata di domani.