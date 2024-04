Poker Avellino, Turris ko: doppietta di Patierno, a segno De Cristofaro e Liotti Lupi secondi alla vigilia di Benevento - Juve Stabia, ultimo match del trentacinquesimo turno

La doppietta di Patierno nel primo tempo con il match che si sblocca al 18' con il rigore conquistato e trasformato dalla punta di Bitonto (fallo commesso da Maestrelli, espulso per doppio giallo), poi nella ripresa subito De Cristofaro e Liotti per il 4-0 Avellino sulla Turris. Corallini prima in 10 e poi in 9. All'intervallo rosso diretto per Esempio, ma anche per D'Ausilio. Lupi dominanti al "Liguori" con una prova di qualità e sostanza nei momenti decisivi e secondi in classifica, ma in attesa di Benevento - Juve Stabia, ultimo match del trentacinquesimo turno, in programma domani sera (ore 20.30) al "Vigorito".

Primo tempo

Rocca e Sgarbi in panchina con la conferma di D'Ausilio e Gori nel 3-5-2 e al posto di Ricciardi c'è Llano. Pazienza riparte dall'undici iniziale proposto con il Picerno al netto di un cambio motivato dall'infortunio dell'esterno destro. Al 4' ci prova subito Patierno e al 10' il lancio di fumogeni dal settore ospiti determina un breve stop alla gara. Al quarto d'ora primo tentativo per la Turris: l'ex Casarini va lungo sul secondo palo, ma non trova né lo specchio né un compagno di squadra. Al 18' Maestrelli rimedia il primo giallo e tre minuti dopo travolge in area Patierno, lanciato dall'intesa con Gori: calcio di rigore e rosso per il difensore dei corallini. Al 23' Patierno non sbaglia per l'1-0 Avellino. L'episodio cambia la sfida: al 28' Gori centra il palo e al 35' Patierno va di doppietta personale per il raddoppio biancoverde. L'ex Virtus Francavilla colpisce di testa sull'assist di D'Ausilio per il 2-0. Nel finale del primo tempo diverse interruzioni con gialli da una parte e dall'altra e al rientro negli spogliatoi si conferma il nervosismo.

Secondo tempo

Al rientro Avellino in 10 e Turris in 9: Emmanuele ha estratto il rosso diretto per D'Ausilio ed Esempio nell'intervallo. Al 3' della ripresa arriva il tris biancoverde: Llano innesca De Cristofaro che supera Scaccabarozzi prima e Marcone poi in diagonale (0-3). Lupi in pieno controllo con il poker sfiorato da Gori e poi centrato da Liotti. De Cristofaro apre per il colpo sottomisura da parte di Liotti (0-4) al 58'. Poco prima Pazienza aveva inserito Rocca e Sgarbi per Llano, ammonito, e Patierno, diffidato. Al 19' della ripresa dentro anche Tito e Palmiero per Liotti e Armellino. Al 69' ci prova anche Rocca. A 11 minuti dal termine Pazienza inserisce Marconi al posto di Gori e la punta sfiora il quinto gol per i lupi a pochi passi dal 90'. Dopo tre minuti di recupero ecco il triplice fischio: 0-4.