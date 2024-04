Turris-Avellino 0-4, Menichini: "Peccato per l'episodio del rigore" Il commento del tecnico dei corallini: "Si è aperta la strada a una serataccia"

"Abbiamo giocato bene nei primi 20 minuti e abbiamo fatto bene fino all'episodio del rigore con l'espulsione". Così Leonardo Menichini ha commentato il ko della sua Turris con l'Avellino (0-4): "Non si possono regalare uomo e vantaggio all'Avellino. - ha spiegato il tecnico dei corallini - Mi è difficile giudicare il rigore, voglio rivederlo bene. Dopo quell'episodio non c'è stata più possibilità. Abbiamo tentato, ma il raddoppio ha spalancato le porte a una serataccia. Mi è piaciuto l'atteggiamento iniziale e mi sarebbe piaciuta veder scorrere la gara senza l'inferiorità numerica per vedere come sarebbe andata. Le sconfitte non fanno mai piacere. La salvezza? Noi facciamo la nostra corsa, mancano ancora tre partite e tutto può accadere. Gli episodi orientano le partite. L'Avellino? Tutti pensavamo che a questo punto del campionato potesse essere lì a competere per vincere il campionato. In pratica ha due squadre e credo che nei playoff potrà giocarsi le proprie carte”.