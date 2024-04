Turris-Avellino 0-4, Liotti: "In crescita, ma voglio migliorare ancora" Il commento dell'ex Reggina al termine del match del "Liguori"

"Era un derby e nei primi minuti ci venivano a prendere alti. Siamo stati bravi e ora testa al Benevento per quella che sarà una gara molto importante per noi". Così Daniele Liotti, a segno per il quarto gol dell'Avellino a Torre del Greco, ha commentato la vittoria dei lupi nel derby contro i corallini al "Liguori": "Sono partiti forte, devono fare punti, ma non ricordo occasioni clamorose anche in quella fase del match per loro. - ha spiegato l'esterno sinistro biancoverde - Poi siamo stati bravi a capitalizzare e a colpire anche nella ripresa per chiuderla. Le mie prestazioni e i gol? Si può sempre migliorare nella vita. Sono contento per la rete e spero di poter dare il mio contributo sempre. Dedico gol e vittoria alla mia famiglia”.