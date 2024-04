Turris-Avellino 0-4, De Cristofaro: "Ora c'è autostima ed entusiasmo" Il commento dell'ex Picerno al termine del match del "Liguori"

"Era una partita complicata e siamo stati bravi a sbloccarla prima e ad ammazzarla poi nel secondo tempo entrando molto concreti e determinati". Così Antonio De Cristofaro, a segno per il terzo gol biancoverde nel match vinto dall'Avellino contro la Turris (0-4), si è espresso sulla vittoria dei lupi al "Liguori": "Abbiamo autostima e c'è il giusto entusiasmo per arrivare in modo brillante ai playoff. - ha spiegato il centrocampista dell'Avellino - Il Benevento? Speriamo di fare risultato lunedì prossimo per riacquistare la fiducia dei tifosi al cento per cento e speriamo di ricompattare l'ambiente ancora di più. Il mio percorso anche con i gol? Ci credevo sin dal mio arrivo a gennaio e lavoro per questo. Spero di fare anche altri gol”.