Turris-Avellino 0-4: tabellino e voti dei lupi, dominio con un'ingenuità Pagano le scelte di continuità nonostante i rientri nell'elenco dei convocati

Dieci gol in due gare con il 6-1 sul Picerno in casa e il 4-0 sulla Turris in trasferta: l'Avellino trova continuità e firma per la prima volta due vittorie di fila nel 2024 con Cosimo Patierno capocannoniere da 19 gol e con la decisione nei momenti chiave. Pagano le scelte di Michele Pazienza che riparte praticamente dall'undici iniziale proposto con il Picerno e l'unico neo, come spiegato dallo stesso tecnico nel post-gara del "Liguori", è il rosso diretto rimediato da Michele D'Ausilio al rientro negli spogliatoi: da mezzala l'ex Cerignola stava replicando l'ottima prova espressa nel turno precedente e salterà il derby con il Benevento.

Il tabellino

Serie C - Girone C

Trentacinquesima Giornata

Turris - Avellino 0-4

Marcatori: 23' pt rig., 35' pt Patierno, 3' st De Cristofaro, 13' st Liotti

Turris (3-5-2): Marcone; Maestrelli, Esempio, Panelli; Saccani (12' st Cocetta), Franco (12' st Pugliese), Casarini, Scaccabarozzi (30' st Nocerino), Contessa; Jallow (12' st De Felice), Maniero (1' st Ricci). All. Menichini. A disp. Iuliano, Pagno, Serpe, D'Auria, Giannone, Onda, Clemente, D'Alessio, Nicolao, Siega

Avellino (3-5-2): Ghidotti 6; Cancellotti 6,5, Cionek 7, Frascatore 6,5; Llano 6,5 (9' st Rocca 6), De Cristofaro 7,5, Armellino 7 (19' st Palmiero 6), D'Ausilio 5, Liotti 7 (19' st Tito 6); Gori 7 (34' st Marconi 6), Patierno 8 (10' st Sgarbi 6). All. Pazienza 8. A disp. Pane, Pizzella, Mulè, Rigione, Pezzella, Dall'Oglio, Russo, Tozaj

Arbitro: Emmanuele

Ammoniti: Armellino (A), Llano (A), Maniero (T), Gori (A), Scaccabarozzi (T)

Espulso: al 21' pt Maestrelli (T), al 45' pt Esempio (T), al 45' pt D'Ausilio (A)

Recupero: 5' pt, 3' st