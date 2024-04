Avellino: un'assenza certa con un'ulteriore pedina tra i calciatori in diffida Riposo per i biancoverdi, poi la preparazione verso la gara con il Benevento, in programma lunedì 15

Michele D'Ausilio salterà Avellino-Benevento. L'ex Audace Cerignola ha rimediato il rosso diretto all'intervallo nel cammino, che portava Turris e Avellino al rientro negli spogliatoi. D'Ausilio e Stefano Esempio sono stati espulsi dal direttore di gara, Marco Emmanuele, lasciando le due squadre rispettivamente in 10 e in 9 (nel primo tempo il difensore corallino, Alessio Maestrelli, aveva rimediato la doppia ammonizione e causato il penalty con cui i lupi hanno sbloccato il match). Il rosso a D'Ausilio è stato definito da Michele Pazienza come l'unico neo di una serata che poteva essere etichettata come perfetta per l'Avellino. Il milanese stava confermando ottimi standard da mezzala sinistra nel 3-5-2 e il tecnico di San Severo si ritrova, quindi, senza una soluzione e con la rabbia di aver perso D'Ausilio non per una situazione di gioco, ma bensì per un'ingenuità.

Anche Gori nell'elenco dei calciatori in diffida

Nelle rotazioni garantite dal 2-0 all'intervallo e dalla corsa nella ripresa con le reti di Antonio De Cristofaro e Daniele Liotti l'Avellino ha potuto gestire le risorse ed evitare i brividi legati alle diffide. Nel finale del primo tempo Gabriele Gori ha rimediato il giallo, il quarto in campionato, e anche l'attaccante fiorentino entra nel lungo elenco di calciatori diffidati. Ora sono 7: Gori, Manuel Ricciardi, Cosimo Patierno, Michele Rigione, Fabio Tito, Jacopo Dall'Oglio, Paolo Frascatore).