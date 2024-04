Avellino-Benevento: si profila il sold-out per il "Partenio-Lombardi" Lunedì (ore 20.45) la sfida tra gli irpini e i sanniti per la trentaseiesima giornata

Biglietti per la Curva Sud già esauriti e si vola verso il sold-out per il "Partenio-Lombardi" in vista del derby Avellino-Benevento in programma lunedì (ore 20.45). Irpini e sanniti a quota 63 con il secondo posto condiviso alle spalle della Juve Stabia capolista e promossa aritmeticamente in Serie B: Avellino e Benevento scenderanno in campo con l'obiettivo della miglior posizione in chiave playoff. Il secondo posto determina la partecipazione agli spareggi promozione da quelli che di fatto sono i quarti di finale, ma varrà tantissimo anche per altri aspetti.

Derby senza D'Ausilio

Michele Pazienza non potrà contare su Michele D'Ausilio: rosso diretto all'intervallo di Turris-Avellino ed è certa la squalifica per il derby. Alla ripresa sarà rivalutata la condizione fisica di Manuel Ricciardi. L'esterno capitolino ha saltato la trasferta di Torre del Greco a causa di una elongazione al muscolo semitendinoso della coscia destra, certificata lungo la settimana di allenamenti verso la gara con i corallini con l'avvio immediato del ciclo di terapie. Attesa anche per l'accelerazione di Ignacio Lores Varela: l'uruguagio aveva ritrovato il manto in sintetico del "Partenio-Lombardi".