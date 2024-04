L'arbitro di Avellino-Benevento: solo vittorie per le squadre nei precedenti Lunedì (ore 20.45) il big match della trentaseiesima giornata di campionato

La gara Avellino-Benevento, valida per la trentaseiesima giornata del girone C di Serie C e in programma lunedì (ore 20.45) al "Partenio-Lombardi", sarà diretta da Andrea Bordin della sezione di Bassano del Grappa, coadiuvato dagli assistenti Alessandro Antonio Boggiani della sezione di Monza e Nicola Morea della sezione di Molfetta con Dario Madonia della sezione di Palermo quarto ufficiale.

Bordin per il monday night del "Partenio-Lombardi"

Sono due i precedenti con Bordin per l'Avellino: due vittorie (Avellino-Viterbese 3-0 del 31 gennaio 2021 in Serie C - Girone C e Avellino-Potenza 2-0 del primo ottobre 2022 in Serie C - Girone C). Bilancio di due precedenti e due vittorie anche per il Benevento con il fischietto veneto (Sorrento-Benevento 0-1 del 21 ottobre scorso e Benevento-Casertana 1-0 del 22 gennaio scorso).

Le designazioni arbitrali

Serie C - Girone C

Trentaseiesima Giornata

Audace Cerignola - Virtus Francavilla: Luongo

Avellino - Benevento: Bordin

Brindisi - Sorrento: Poli

Casertana - Picerno: De Angeli

Catania - ACR Messina: Delrio

Juve Stabia - Crotone: Cherchi

Latina - Turris: Mucera

Monopoli - Taranto: Arena

Monterosi Tuscia - Giugliano: Crezzini

Potenza - Foggia: Giaccaglia