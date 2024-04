Avellino: ripartenza al "Partenio-Lombardi", le ultime Ripresa con due sedute a porte aperte per i lupi verso il derby con il Benevento

Ripartenza per l'Avellino con Manuel Ricciardi e Ignacio Lores Varela da lavoro differenziato e con soli due ruoli, quello di mezzala sinistra e di esterno destro nel 3-5-2, da valutare lungo la settimana anche se l'impressione è che sul primo ci sia già una prospettiva ben definita in casa Avellino. Michele D'Ausilio salterà la sfida con il Benevento a causa del rosso diretto rimediato all'intervallo della gara vinta dai biancoverdi a Torre del Greco e che ha determinato il turno di stop. Michele Rocca appare pronto a sostituire l'ex Cerignola nello spot di mezzala sinistra tornando titolare dopo due turni, ma in un percorso che era stato limitato solo dal quinto giallo stagionale e dall'inevitabile squalifica per una giornata. Sulla fascia destra al “Liguori” Manuel Llano si è espresso su buonissimi livelli e sarà di nuovo la soluzione in caso di una conferma ai box per Ricciardi che proverà a superare completamente l'elongazione al muscolo semitendinoso della coscia destra. In attacco si profila la coppia composta da Gabriele Gori e Cosimo Patierno, da peso offensivo e da equilibrio tattico con Lorenzo Sgarbi jolly dalla panchina.